Эрдоган планирует обсудить с Путиным поставки газа в Словакию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен на этой неделе провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу газоснабжения Словакии.

По его словам, Анкара предложила договориться с Москвой, чтобы полностью удовлетворить потребности Братиславы в топливе, после того как Украина перекрыла поставки.