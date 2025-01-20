Эрдоган планирует обсудить с Путиным поставки газа в Словакию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен на этой неделе провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу газоснабжения Словакии.
По его словам, Анкара предложила договориться с Москвой, чтобы полностью удовлетворить потребности Братиславы в топливе, после того как Украина перекрыла поставки.
Эрдоган отметил, что получил согласие на этот шаг от премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Как заявил турецкий лидер, глава МИД страны Хакан Фидан проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а сам он обсудит этот вопрос с Путиным в ближайшие дни, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru