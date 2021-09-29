Эрдоган оценил переговоры с Путиным
29 сентября 202118:21
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были продуктивными. Об этом турецкий лидер рассказал в своём Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что беседа с Эрдоганом была «очень полезной и содержательной».
Переговоры Путина и Эрдогана прошли 29 сентября в Сочи в закрытом для прессы режиме и продлились 2 часа 45 минут.
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29 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru