Эрдоган оценил переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были продуктивными. Об этом турецкий лидер рассказал в своём Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что беседа с Эрдоганом была «очень полезной и содержательной».

Переговоры Путина и Эрдогана прошли 29 сентября в Сочи в закрытом для прессы режиме и продлились 2 часа 45 минут.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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