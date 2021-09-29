Эрдоган оценил переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были продуктивными. Об этом турецкий лидер рассказал в своём Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что беседа с Эрдоганом была «очень полезной и содержательной».

Переговоры Путина и Эрдогана прошли 29 сентября в Сочи в закрытом для прессы режиме и продлились 2 часа 45 минут.

