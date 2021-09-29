Путин оценил переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом были содержательными, сообщает РИА Новости.

В конце беседы российский лидер поблагодарил президента Турции за визит и отметил, что встреча была очень полезной и содержательной.

«Будем в контакте», - заключил Путин.

Переговоры президентов России и Турции прошли в Сочи в закрытом для прессы режиме и продлились 2 часа 45 минут.