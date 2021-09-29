Путин оценил переговоры с Эрдоганом
29 сентября 202117:24
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом были содержательными, сообщает РИА Новости.
В конце беседы российский лидер поблагодарил президента Турции за визит и отметил, что встреча была очень полезной и содержательной.
«Будем в контакте», - заключил Путин.
Переговоры президентов России и Турции прошли в Сочи в закрытом для прессы режиме и продлились 2 часа 45 минут.
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29 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru