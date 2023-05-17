Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки
Зерновая сделка будет действовать еще два месяца, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Президент Турции выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину за то, что тот поддержал инициативу Анкары по данному вопросу. Эрдоган заверил, что Турция сделает все возможное, чтобы полностью выполнить условия зерновой сделки.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зерновая сделка может быть продлена только при соблюдении российских интересов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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