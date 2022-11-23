Эрдоган не исключил возможность встречи с Асадом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в политике не бывает обид и недовольства, сообщает телеканал CNN Turk.
Отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом Сирии Башаром Асадом при посредничестве России, турецкий лидер отметил, что рассмотрит предложение, когда придёт время.
«Возможно, в политике не бывает обид и недовольства», - подчеркнул он.
Ранее Эрдоган, комментируя решение о проведении воздушной операции на севере Сирии, заявил, что Анкара имеет право на своё усмотрение решать проблемы в сфере безопасности, сообщает RT.
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