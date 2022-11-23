Эрдоган не исключил возможность встречи с Асадом

Отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом Сирии Башаром Асадом при посредничестве России, турецкий лидер отметил, что рассмотрит предложение, когда придёт время.

«Возможно, в политике не бывает обид и недовольства», - подчеркнул он.

Ранее Эрдоган, комментируя решение о проведении воздушной операции на севере Сирии, заявил, что Анкара имеет право на своё усмотрение решать проблемы в сфере безопасности, сообщает RT.