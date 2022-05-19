Эрдоган не будет разрывать отношения с Путиным из-за Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен разрывать отношения с российским лидером Владимиром Путиным из-за происходящего на Украине. Об этом глава республики заявил на встрече с представителями молодежи в Анкаре.
«Мы проводим сбалансированную политику в отношениях и с Россией, и с Украиной. У меня нет намерений разрывать связи ни с господином Путиным, ни с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — цитирует Эрдогана ТАСС.
Как отметил турецкий лидер, он будет «продолжать проводить телефонную дипломатию» с президентами двух стран по ситуации на Украине.
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