СМИ объяснили, почему Турция не может позволить себе конфликт с Россией

Турция не допустит конфликта с Россией на фоне специальной военной операции РФ на Украине, поскольку не готова пожертвовать ключевым экономическим партнером, считает обозреватель Харун Карчик. Об этом он пишет в своей статье для журнала National Interest.

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«Турция не может позволить себе потерять такого жизненно важного партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет», — отмечается в материале.

Россия обеспечивает поставки 70% пшеницы и 17% нефти для Турции. Кроме того, 45% всего объема природного газа в стране составляет российское топливо, отмечает РИА ФАН. Кроме того, российская госкорпорация «Росатом» строит первую в Турции атомную электростанцию «Аккую».

Карчик считает, что Анкара сохранит нейтралитет в конфликте Москвы и Киева и продолжит проводить прагматический «протурецкий» внешнеполитический курс, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:РоссияТурция
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