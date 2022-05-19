СМИ объяснили, почему Турция не может позволить себе конфликт с Россией

«Турция не может позволить себе потерять такого жизненно важного партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет», — отмечается в материале.

Россия обеспечивает поставки 70% пшеницы и 17% нефти для Турции. Кроме того, 45% всего объема природного газа в стране составляет российское топливо, отмечает РИА ФАН. Кроме того, российская госкорпорация «Росатом» строит первую в Турции атомную электростанцию «Аккую».

Карчик считает, что Анкара сохранит нейтралитет в конфликте Москвы и Киева и продолжит проводить прагматический «протурецкий» внешнеполитический курс, пишет Ura.ru.

