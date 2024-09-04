Депутат Шеремет назвал разумным отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

Так он прокомментировал заявление Маска, который снова назвал причины отказа включать Starlink над Крымом для ВСУ. Таким образом, он не стал способствовать Украине в использовании спутниковой связи для атак на российские корабли.

Шеремет заявил, что позиция предпринимателя очень разумная. Он также подчеркнул, что если бы у власти в Вашингтоне находились такие люди, как Маск, то мир бы никогда не оказался на грани третьей мировой войны.

Ранее Маск в соцсети X заявил, что готов работать в комиссии по аудиту госпрограмм США в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

