Депутат Шеремет назвал разумным отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

Отказ главы Tesla и SpaceX Илона Маска помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по Крыму говорит о нем как о здравомыслящем человеке, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова приводят РИА Новости.

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Так он прокомментировал заявление Маска, который снова назвал причины отказа включать Starlink над Крымом для ВСУ. Таким образом, он не стал способствовать Украине в использовании спутниковой связи для атак на российские корабли.

Шеремет заявил, что позиция предпринимателя очень разумная. Он также подчеркнул, что если бы у власти в Вашингтоне находились такие люди, как Маск, то мир бы никогда не оказался на грани третьей мировой войны.

Ранее Маск в соцсети X заявил, что готов работать в комиссии по аудиту госпрограмм США в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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