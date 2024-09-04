Депутат Шеремет назвал разумным отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму
Отказ главы Tesla и SpaceX Илона Маска помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по Крыму говорит о нем как о здравомыслящем человеке, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова приводят РИА Новости.
Так он прокомментировал заявление Маска, который снова назвал причины отказа включать Starlink над Крымом для ВСУ. Таким образом, он не стал способствовать Украине в использовании спутниковой связи для атак на российские корабли.
Шеремет заявил, что позиция предпринимателя очень разумная. Он также подчеркнул, что если бы у власти в Вашингтоне находились такие люди, как Маск, то мир бы никогда не оказался на грани третьей мировой войны.
Ранее Маск в соцсети X заявил, что готов работать в комиссии по аудиту госпрограмм США в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оставил под стражей блогера Аяза Шабутдинова
- Два автобусными маршрута в Москве стали электробусными
- Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
- Сбербанк: Ситуация с ликвидностью в юанях в РФ остается острой
- Оскорбивший россиян болгарский турист умер в турецком отеле после драки
- СМИ: Миа Бойка попросила родителей квадроберши забрать заявление
- Посол Ерхов: В Турции «выдавливают» компании, занятые транзитом товаров в Россию
- Депутат Шеремет назвал разумным отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму
- Две управляемые авиационные бомбы сбили над Курской областью
- Армения примет участие в саммите БРИКС в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru