Эрдоган назвал сроки рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО

По его словам, парламент рассмотрит заявку Швеции после летнего перерыва. Эрдоган предположил, что это произойдет в октябре.

«Окончательное решение - за депутатами», - сказал президент страны.

Эрдоган отметил, что Анкара «четко высказала» Стокгольму свои ожидания по борьбе с терроризмом. Турция готова решить вопрос путем диалога, добавил политик.

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил, что Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс после присоединения Турции к Евросоюзу, передает «Радиоточка НСН».

