Эрдоган назвал сроки рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о сроках рассмотрения парламентом страны заявки Швеции на вступление в НАТО, пишет РИА Новости.
По его словам, парламент рассмотрит заявку Швеции после летнего перерыва. Эрдоган предположил, что это произойдет в октябре.
«Окончательное решение - за депутатами», - сказал президент страны.
Эрдоган отметил, что Анкара «четко высказала» Стокгольму свои ожидания по борьбе с терроризмом. Турция готова решить вопрос путем диалога, добавил политик.
Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил, что Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс после присоединения Турции к Евросоюзу, передает «Радиоточка НСН».
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