Эрдоган назвал Путина дорогим другом. Президент Турции отметил, что в ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в энергетике, торговле, сельском хозяйстве и других сферах.

«Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество», - написал Эрдоган на своей странице в соцсети X (ранее Twitter заблокирован в РФ).

Путин и Эрдоган провели переговоры 4 сентября. Турецкий лидер заявил о готовности Анкары стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

