Эрдоган назвал Путина дорогим другом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
Эрдоган назвал Путина дорогим другом. Президент Турции отметил, что в ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в энергетике, торговле, сельском хозяйстве и других сферах.
«Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество», - написал Эрдоган на своей странице в соцсети X (ранее Twitter заблокирован в РФ).
Путин и Эрдоган провели переговоры 4 сентября. Турецкий лидер заявил о готовности Анкары стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru