Эрдоган назвал Путина честным человеком, который держит свое слово

Ранее российский лидер в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, назвал Эрдогана человеком, «который держит свое слово», несмотря на то что их взгляды «на отдельные вопросы могут расходиться».

«На самом деле это те слова, которые описывают и его самого (Путина)», - сказал Эрдоган, отметив, что президент РФ «честный человек».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Сочи 29 декабря, передает RT.

