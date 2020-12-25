Эрдоган назвал Путина честным человеком, который держит свое слово
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает президента РФ Владимира Путина честным человеком, который держит свое слово. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее российский лидер в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, назвал Эрдогана человеком, «который держит свое слово», несмотря на то что их взгляды «на отдельные вопросы могут расходиться».
«На самом деле это те слова, которые описывают и его самого (Путина)», - сказал Эрдоган, отметив, что президент РФ «честный человек».
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Сочи 29 декабря, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
- Россия добровольно ввела гиперзвуковую систему «Авангард» в сферу действия ДСНВ
- Керимов стал в 2020 году самым разбогатевшим миллиардером
- СК задержал стрелявшего в полицейских жителя Химок
- Зеленский раскрыл детали возможной войны с Россией
- Эрдоган назвал Путина честным человеком, который держит свое слово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru