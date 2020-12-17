«Мужчина, хвостом не виляет». Путин об Эрдогане
17 декабря 202014:21
Турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган не всегда разделяет интересы России, но он ведет себя как мужчина. Такое убеждение высказал в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о своих коллегах.
По словам Путина, Эрдоган «держит слово» и «хвостом не виляет».
По его словам, в этом есть элемент предсказуемости, сказал российский лидер. Путин также отметил, что Эрдоган всегда делает то, что выгодно его стране.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru