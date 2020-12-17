«Мужчина, хвостом не виляет». Путин об Эрдогане

Турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган не всегда разделяет интересы России, но он ведет себя как мужчина. Такое убеждение высказал в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о своих коллегах.

По словам Путина, Эрдоган «держит слово» и «хвостом не виляет».

По его словам, в этом есть элемент предсказуемости, сказал российский лидер. Путин также отметил, что Эрдоган всегда делает то, что выгодно его стране.



