Стало известно, зачем Вашингтону Анкара даже с российскими ЗРК С-400

Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН пояснила, почему США не допустит выхода Турции из НАТО даже после приобретения российского ЗРК С-400, покупке которого Вашингтон противился и угрожал Анкаре отменой поставок своих самолетов F-35. Главным аргументов в этом споре США называют несовместимость приобретения Анкарой С-400 и стандарты НАТО.

«Вариант разрыва отношений, если обе стороны будут проявлять упрямство, исключать нельзя, но еще год назад Вашингтон пытался вернуть Турцию в орбиту своего влияния, ранее ошибочно допустив союз Анкары и Москвы по Сирии. Если США продолжит давление на Турцию после ее покупки российских С-400, есть вариант, что Анкара начнет отдаляться. Но в нем не заинтересованы ни Анкара, ни Вашингтон. Для Анкары хорошие отношения с Вашингтоном – это гарантия финансовой стабильности, которая в последнее время несколько пошатнулась. А за финансовой стабильностью следует экономическая. США обещали ввести санкции, но вопрос, какие и надолго ли? В первую очередь речь шла о поставках самолетов F-35. Но Вашингтону, в свою очередь, не интересно, чтобы его союзник на Ближнем Востоке полностью отвернулся и стал неконтролируемым. Поэтому не думаю, что произойдет полный разрыв в этих отношениях. Непростые времена, напряженность – да», - отметила эксперт.

Ранее тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН, назвал причины, по которым Анкара закупила С-400, несмотря на ультиматум США по F-35.

