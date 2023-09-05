Эрдоган намерен обсудить зерновую сделку с генсеком ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, возобновление зерновой сделки является приоритетной задачей для всего мира, сообщает РИА Новости.
По его словам, на Генассамблее ООН, которая пройдёт в сентябре,он намерен обсудить этот вопрос с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем.
«Мы находимся в тесном контакте с ООН по этому вопросу... У нас там будут встречи с господином Гутеррешем, и мы также будем обсуждать эти вопросы», - отметил турецкий лидер.
Он также добавил, что ценит и поддерживает усилия генсека ООН по вопросу зерновой инициативы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова подумать о «реанимации» этой сделки после того, как снимут ограничения на экспорт российской агропродукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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