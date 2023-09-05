Эрдоган намерен обсудить зерновую сделку с генсеком ООН

По его словам, на Генассамблее ООН, которая пройдёт в сентябре,он намерен обсудить этот вопрос с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем.

«Мы находимся в тесном контакте с ООН по этому вопросу... У нас там будут встречи с господином Гутеррешем, и мы также будем обсуждать эти вопросы», - отметил турецкий лидер.

Он также добавил, что ценит и поддерживает усилия генсека ООН по вопросу зерновой инициативы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова подумать о «реанимации» этой сделки после того, как снимут ограничения на экспорт российской агропродукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

