Эрдоган предвидит конец Европы
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Европа «готовит свой конец», «открыв фронт против мусульман», сообщает РИА Новости.
Такую оценку дал турецкий лидер в связи с операцией немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине в среду во время мусульманской молитвы. Свое заявление Эрдоган сделал во время выступления в городе Кайсери. Его трансляция была организована через Twitter турецкого лидера.
«Совершая такие нападки на права мусульман, которые являются гражданами (стран Европы), европейский фашизм перешел в новую фазу. Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри», - сказал Эрдоган,
Как сообщила газета Sabah, в берлинской акции участвовали около 150 немецких полицейских – они ходили по молитвенным коврикам в ботинках.
Ранее эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН объяснил причины массовых запретов в Европе на ношение никабов (головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз) в общественных местах.
«Такие законы продиктованы скорее попыткой сохранения внешнего образа европейца. В первую очередь это подразумевает открытость лица, в том числе и у женщин, одежда которых может иметь этнорелигиозную маркирующую особенность», — рассказал эксперт.
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