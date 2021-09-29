Эрдоган: Мир в Сирии зависит от развития турецко-российских отношений

Совместные шаги России и Турции в Сирии влияют на мир в регионе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи с российским лидером, передает ТАСС.

По его словам, укрепление российско-турецких отношений принесет большую пользу, в том числе и Ближнему Востоку.

В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.