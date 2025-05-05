Эрдоган и Трамп обсудили Украину, Иран и Газу

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган по телефону поговорил с Путиным

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения между Анкорой и Вашингтоном, а также региональные и глобальные вопросы, в том числе ситуацию в Иране, Украине и секторе Газа.

«Эрдоган выразил поддержку подходу Трампа к прекращению войн и высоко оценил переговорный процесс с Ираном и усилия по прекращению российско-украинского конфликта», - говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган выразил надежду, что объявленное Россией перемирие в дни 80-летия Победы откроет дверь к постоянному миру, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Трамп и Эрдоган
ТЕГИ:Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСШАТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры