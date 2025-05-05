Эрдоган и Трамп обсудили Украину, Иран и Газу
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.
Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения между Анкорой и Вашингтоном, а также региональные и глобальные вопросы, в том числе ситуацию в Иране, Украине и секторе Газа.
«Эрдоган выразил поддержку подходу Трампа к прекращению войн и высоко оценил переговорный процесс с Ираном и усилия по прекращению российско-украинского конфликта», - говорится в сообщении.
Ранее Эрдоган выразил надежду, что объявленное Россией перемирие в дни 80-летия Победы откроет дверь к постоянному миру, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru