Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии
24 ноября 202021:58
Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава России Владимир Путин провели телефонные переговоры, посвященные ситуации в Нагорном Карабахе, а также в Ливии и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
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24 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru