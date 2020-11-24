Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава России Владимир Путин провели телефонные переговоры, посвященные ситуации в Нагорном Карабахе, а также в Ливии и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыПутинРеджеп Тайип ЭрдоганНагорный Карабах
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