Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава России Владимир Путин провели телефонные переговоры, посвященные ситуации в Нагорном Карабахе, а также в Ливии и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Новость дополняется

