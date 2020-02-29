Эрдоган и глава Еврокомиссии обсудили кризис в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсудив кризисную ситуацию в Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

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Отмечается, что стороны обсудили шаги для урегулирования сложившейся кризисной ситуации. В частности, Эрдоган отметил важность увеличения ответственности международного сообщества для стабилизации обстановки в регионе.

Обострение ситуации в сирийском Идлибе произошло 27 февраля, когда террористы запрещенной в РФ организации атаковали армию сирийского правительства. Под обстрел попали также турецкие военные, в результате погибли 33 армейских служащих Турции.

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ФОТО: pxhere.com
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