Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа
Турция будет стремиться договориться с Россией о выводе курдских формирований из сирийского города Манбидж. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, этот вопрос, в частности, будет обсуждаться на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.
При этом Эрдоган назвал «террористами» отряды самообороны Рабочей партии Курдистана. По словам турецкого лидера, их необходимо «вычистить» с территорий на севере Сирии, которые в итоге должны перейти пол контроль Дамаска. «Если Манбидж будет под контролем сирийского режима, у нас не будет причины для беспокойства», - приводит РИА Новости слова Эрдогана.
Президент Турции и вице-президент США Майкл Пенс накануне пришли к соглашению о приостановке на 120 часов операции Анкары на сервер Сирии под названием «Источник мира».
Это сделано с целью отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией для организации 30-километровой зоны безопасности.
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена разместить в этой зоне безопасности от 1 до 2 миллионов сирийских беженцев.
Он уточнил, что из 3,6 миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас на территории Турции, 350 тысяч - курды, которые прибыли из регионов, «оккупированных Рабочей партией Курдистана».
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