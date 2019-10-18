Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа

Турция будет стремиться договориться с Россией о выводе курдских формирований из сирийского города Манбидж. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, этот вопрос, в частности, будет обсуждаться на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.

При этом Эрдоган назвал «террористами» отряды самообороны Рабочей партии Курдистана. По словам турецкого лидера, их необходимо «вычистить» с территорий на севере Сирии, которые в итоге должны перейти пол контроль Дамаска. «Если Манбидж будет под контролем сирийского режима, у нас не будет причины для беспокойства», - приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Президент Турции и вице-президент США Майкл Пенс накануне пришли к соглашению о приостановке на 120 часов операции Анкары на сервер Сирии под названием «Источник мира».