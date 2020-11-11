Эрдоган готов к сотрудничеству с Россией по сирийскому конфликту

Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по cирийскому конфликту и установление мира в регионе, подобное текущей ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в парламенте страны.

Турецкий лидер отметил, что сотрудничество с влиятельными силами на Ближнем Востоке, прежде всего в Россией, необходимо для «строительства новой Сирии».

По мнению Эрдогана, в Сирии могут быть предприняты те же шаги, что в и Карабахе, благодаря которым на Южном Кавказе «удалось за короткое время построить справедливый мир».

«Режим и террористические организации, от которых кровоточит Сирия, должны быть устранены", —добавил глава государства.

Ранее в среду Эрдоган заявил о подписании Турцией и Россией протокола о создании совместного центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе.

Главы России, Азербайджана и Армении в ночь на вторник подписали заявление о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта. Армения и Азербайджан должны с 10 ноября прекратить огонь, остановить наступление и обменяться военнопленными. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

