Эрдоган намерен 29 сентября обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует 29 сентября обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Также с 23 по 27 сентября в ряде украинских территорий были проведены референдумы о вхождении в состав РФ.

Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЭрдоган
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