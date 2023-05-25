Эрдоган допустил свое поражение на выборах президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что во втором туре выборов главы государства потерпит поражение от оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу.
В интервью CNN Türk Эрдоган заявил, что победа Кылычдароглу будет означать «успех террористических организаций и американских компаний». По его мнению, оппозиция несет угрозу единству и солидарности страны.
Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кылычдароглу - 44,88%.
Второй тур состоится 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган допустил свое поражение на выборах президента Турции
- Генерал Милли: США просили Киев не атаковать РФ американским оружием
- В США объяснили, почему Зеленский перестал появляться в Киеве
- Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артемовска»
- Медведев назвал устраивающий Россию сценарий завершения конфликта на Украине
- Байден: на переговорах о повышении потолка госдолга США стороны достигли прогресса
- СМИ: в ДНР взорвали дамбу, по которой снабжали ВСУ
- СМИ: полицейскому грозит срок за подмену найденных денег на фальшивку
- Исследование: женатые мужчины реже страдают от выгорания
- Пашинян: Армения готова разблокировать транспортные и экономические связи с Азербайджаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru