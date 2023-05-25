Эрдоган допустил свое поражение на выборах президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что во втором туре выборов главы государства потерпит поражение от оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу.

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В интервью CNN Türk Эрдоган заявил, что победа Кылычдароглу будет означать «успех террористических организаций и американских компаний». По его мнению, оппозиция несет угрозу единству и солидарности страны.

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кылычдароглу - 44,88%.

Второй тур состоится 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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