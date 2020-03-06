Эрдоган дал оценку договоренностям с Путиным по Идлибу

В интервью газете Hurriyet Эрдоган отметил, что достигнутая в России договоренность оберегает границы Турции от терактов и «атак сирийского режима», а также защищает турецких военных в регионе Идлиб и мирное население, «готовит почву» для стабилизации обстановки в регионе.

В четверг, 5 марта, Эрдоган и президент РФ Владимир Путин заявили о согласовании документа об урегулировании ситуации в Идлибе. В частности, был провозглашен режим прекращения огня.

В конце февраля, после гибели в Сирии более 30 турецких военных, Анкара начала операцию «Весенний щит». Турецкая армия нанесла массированные удары по позициям сирийских правительственных войск.

