Эрдоган дал оценку договоренностям с Путиным по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе имеет важное значение по нескольким направлениям.
В интервью газете Hurriyet Эрдоган отметил, что достигнутая в России договоренность оберегает границы Турции от терактов и «атак сирийского режима», а также защищает турецких военных в регионе Идлиб и мирное население, «готовит почву» для стабилизации обстановки в регионе.
В четверг, 5 марта, Эрдоган и президент РФ Владимир Путин заявили о согласовании документа об урегулировании ситуации в Идлибе. В частности, был провозглашен режим прекращения огня.
В конце февраля, после гибели в Сирии более 30 турецких военных, Анкара начала операцию «Весенний щит». Турецкая армия нанесла массированные удары по позициям сирийских правительственных войск.
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