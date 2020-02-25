Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

Эрдоган добавил, что его двусторонняя встреча с Путиным может пройти как в Анкаре, так и в Стамбуле.

Как сообщал RT, 21 февраля Эрдоган общался с Путиным по телефону. Они обсудили в том числе ситуацию на севере Сирии. Турецкий президент тогда заявил о необходимости сдерживания сирийской армии в Идлибе во избежание гуманитарной катастрофы.

Эрдоган также общался с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам Эрдогана, между ними и Путиным нет согласия по перспективам урегулирования в Сирии.

