Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным «в худшем случае» 5 марта, передает ТАСС. Турецкий лидер заявил, что у них будет возможность «пообщаться лицом к лицу», выйдя за рамки телефонных переговоров.
Эрдоган добавил, что его двусторонняя встреча с Путиным может пройти как в Анкаре, так и в Стамбуле.
Как сообщал RT, 21 февраля Эрдоган общался с Путиным по телефону. Они обсудили в том числе ситуацию на севере Сирии. Турецкий президент тогда заявил о необходимости сдерживания сирийской армии в Идлибе во избежание гуманитарной катастрофы.
Эрдоган также общался с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам Эрдогана, между ними и Путиным нет согласия по перспективам урегулирования в Сирии.
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