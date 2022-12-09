Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в воскресенье провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава республики сообщил в ходе выступления на форуме TRT World.

Эрдоган не исключил возможность встречи с Асадом

«У меня будут телефонные переговоры с господином Путиным в воскресенье», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Кроме того, турецкий президент планирует провести беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В ноябре Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и детали создания газового хаба в Турции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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