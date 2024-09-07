ЕР: Запрет на въезд семей мигрантов является запросом избирателей

Инициатива фракции ЛДПР о запрете въезда семей трудовых мигрантов в Россию является запросом самих избирателей. Об этом заявил глава «Единой России» Владимир Васильев.

По его мнению, такая инициатива «заслуживает особого внимания».

Согласно внесенному в Госдуму проекту, предлагается запретить членам семей иностранных граждан, временно находящихся в России, въезжать в страну. Отмечается, что изменения затронут родственников низкоквалифицированных специалистов.

При этом Васильев напомнил, что миграционная политика всегда была приоритетным вопросом в работе ГД.

Мигранты на заработках: Каких специалистов готовы принимать в России с семьями

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил запретить приезжающим в страну мигрантам привозить семьи.

Ранее зампредседателя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внести изменения в экзамен по русскому языку для мигрантов, добавив устную часть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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