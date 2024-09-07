ЕР: Запрет на въезд семей мигрантов является запросом избирателей

Инициатива фракции ЛДПР о запрете въезда семей трудовых мигрантов в Россию является запросом самих избирателей. Об этом заявил глава «Единой России» Владимир Васильев.

По его мнению, такая инициатива «заслуживает особого внимания».

Согласно внесенному в Госдуму проекту, предлагается запретить членам семей иностранных граждан, временно находящихся в России, въезжать в страну. Отмечается, что изменения затронут родственников низкоквалифицированных специалистов.

При этом Васильев напомнил, что миграционная политика всегда была приоритетным вопросом в работе ГД.