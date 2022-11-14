ЕП планирует голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом

Фракция Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей в Европейском парламенте, заявила о намерении проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа «террористическим государством», сообщает РИА Новости.

В Польше приняли резолюцию о признании российских властей «террористическим режимом»

Отмечается, что голосование планируется провести на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября.

«На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство», - цитирует агентство документ.

Ранее Совет Евросоюза и Европарламент пришли к предварительному соглашению по непризнанию паспортов России, выданных на новых территориях страны, а также в Абхазии и Южной Осетии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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