Ельцина пытались арестовать из-за развала СССР

Герой Советского Союза, бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал о планах арестовать экс-президента России Бориса Ельцина после заключения Беловежских соглашений. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По мнению Руцкого, действия участников подписания соглашений, предполагавших создание независимых России, Украины и Белоруссии, подпадали под уголовный кодекс СССР. Об этом он заявил тогдашнему генеральному секретарю Советского Союза Михаилу Горбачеву. Руцкой назвал Беловежские соглашения изменой родине и попросил у генсека самолет, спецназ ГРУ, чтобы «привезти этих трех предателей».

«Вы бы видели в тот момент Горбачева. Он покрылся трупными пятнами, начал бегать по кабинету, показывать пальцем в потолок и говорить что-то вроде: "Что ты несешь? Здесь все прослушивают!» — вспоминает Руцкой.

Но, по его словам, Горбачев отказался что-либо предпринимать.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что встречи Горбачева с американскими лидерами привели к «политической сдаче» России.

