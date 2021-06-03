Елизавета II примет Байдена с супругой в Виндзорском замке 13 июня
Королева Великобритании Елизавета II примет американского президента Джо Байдена с супругой в Винздорском замке 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи в своем официальном аккаунте в Twitter.
Президент США будет находиться в Соединенном Королевстве в рамках саммита Большой семерки, который пройдет с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бэй. После этого Джо Байден отправится в Брюссель для участия в саммите НАТО, на 16 июня намечена встреча американского президента с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что повестки России и США к встрече лидеров двух стран не совпадают. По его словам, российская сторона готова реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны, но встречная готовность наблюдается реже.
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