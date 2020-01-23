Елизавета II подписала билль о Brexit
Билль о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрел статус закона. Это произошло после того, как 23 января его подписала королева Елизавета II. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на члена палаты общин Найджела Эванса. Премьер-министр страны Борис Джонсон, как ожидается, формально подпишет документ в ближайшие дни. Сам Brexit намечен на 31 января.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна могла бы стать членом Евросоюза после того, как из него выйдет Великобритания. С таким заявлением он выступил на экономическом форуме в Давосе. Украинский лидер подчеркнул, что если «одна большая страна сделала exit», то, возможно, это удобный момент для Украины «сделать enter».
В свою очередь, глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН высказал мнение, что Зеленский, вероятно, не до конца осознаёт, что для Украины на самом деле означает выход Великобритании из ЕС.
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