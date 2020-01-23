Елизавета II подписала билль о Brexit

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна могла бы стать членом Евросоюза после того, как из него выйдет Великобритания. С таким заявлением он выступил на экономическом форуме в Давосе. Украинский лидер подчеркнул, что если «одна большая страна сделала exit», то, возможно, это удобный момент для Украины «сделать enter».

В свою очередь, глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН высказал мнение, что Зеленский, вероятно, не до конца осознаёт, что для Украины на самом деле означает выход Великобритании из ЕС.

