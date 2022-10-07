Елену Дружинину освободили от должности замглавы Минобрнауки

Заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина покинула свой пост. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Дружинина освобождена от занимаемой должности «в связи с переходом на другую работу».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаил Виноградов был освобождён от функций уполномоченного России при Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиУвольнениеМинобрнаукиПравительство России
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