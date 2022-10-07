Елену Дружинину освободили от должности замглавы Минобрнауки

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Дружинина освобождена от занимаемой должности «в связи с переходом на другую работу».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаил Виноградов был освобождён от функций уполномоченного России при Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

