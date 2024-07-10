El País: Путин и Си Цзиньпин ждут начала переговоров с Украиной до конца года

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывают, что новые переговоры Москвы и Киева по урегулированию военного конфликта на Украине должны состояться до конца 2024 года. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на отчеты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана европейским коллегам по итогам поездок в Россию и Китай.

В материале уточняется, что Орбан ожидает, что следующие два месяца на поле боя будут «более драматичными», чем за весь период проведения СВО. Таким образом, лидер Китая и российский президент ожидают, что новый переговорный процесс будет возобновлен до конца года.