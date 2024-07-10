El País: Путин и Си Цзиньпин ждут начала переговоров с Украиной до конца года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывают, что новые переговоры Москвы и Киева по урегулированию военного конфликта на Украине должны состояться до конца 2024 года. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на отчеты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана европейским коллегам по итогам поездок в Россию и Китай.
В материале уточняется, что Орбан ожидает, что следующие два месяца на поле боя будут «более драматичными», чем за весь период проведения СВО. Таким образом, лидер Китая и российский президент ожидают, что новый переговорный процесс будет возобновлен до конца года.
Венгерский политик также отметил, что Путин оценил потери украинской стороны в 40–50 тысяч ежемесячно, что связано с возросшей интенсивностью боевых действий. Поэтому Путин был удивлен отказом президента Украины Владимира Зеленского от предложения временного прекращения огня.
Орбан считает, что исходя из проведенных им переговоров, сейчас больше шансов на то, все возможные предложения о прекращении огня для мирных переговоров будут восприняты положительно.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация России на Украине не завершится поражением Киева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Худрук Богомолов пообещал не менее 80 премьер в бывшем театре Виктюка
- СМИ: Выживший при штурме ростовского СИЗО террорист дал показания
- Российский военный получил четыре года колонии за избиение жены
- El País: Путин и Си Цзиньпин ждут начала переговоров с Украиной до конца года
- Состав правления РПЛ избрали на собрании клубов лиги
- Концерт Тейлор Свифт стал причиной небольшого землетрясение в Швейцарии
- Германия решила пересмотреть отношения с Грузией
- РФС: Любовь Успенская споет гимн России перед матчем женских сборных РФ и КНДР
- Суд заочно арестовал телеведущую-иноагента Лазареву
- Медведев призвал исправить перекос в зарплатах инженеров и курьеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru