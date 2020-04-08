Эксперты: Политическая система России выдержала проверку коронавирусом

Пандемия коронавируса выявила слабости систем здравоохранения в ряде стран и показала, где политики оказались неготовы к подобному вызову. Об этом заявили специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе онлайн-дискуссии «Время готовиться к будущему: есть ли цифровое будущее у человечества?», сообщает РИА Новости.

По мнению члена научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрея Манойло, в числе мировых лидеров, неправильно среагировавших на происходящее, оказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик шокировал сограждан своей циничность, говоря «пусть умрёт столько людей, сколько заберёт вирус», и сдался только тогда, когда заболел сам. Россия была подготовлена намного лучше: политики вовремя приняли решения и показали, что способны поддерживать партнёрские отношения даже в такой обстановке, отметил Манойло.

Развитие ситуации продемонстрировало, что страны с устойчивой политической системой начали выходить из кризиса раньше других, добавил председатель президиума совета по внешней и оборонной политике России Фёдор Лукьянов. К таким странам он отнёс Норвегию, Данию и Россию.





