Эксперт заявил о незаинтересованности США в независимости Украины от России

«Мы можем от всей души надеяться и желать ей [Украине] независимости и свободы, но, скажем начистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины. И, вероятно, большинство американцев удивилось бы, узнав, что сегодня мы по договору обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию», — подчеркнул Семпа.

По словам эксперта, отношения между Россией и Западом ухудшились из-за необоснованного расширения НАТО на восток, пишет РИА ФАН.

Вместе с тем, РФ не представляет такой угрозы для США и Европы, как СССР во времена холодной войны. Семпа подчеркивает, что основная опасность для западных стран исходит от Китая, а ошибочная политика Соединенных Штатов сближает Москву и Пекин. Как отметил эксперт, Вашингтону «следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта».

