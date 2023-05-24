«Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу», — подчеркнул Безпалько.

Эксперт задался вопросом, зачем Вашингтону говорить о фактически решенных поставках самолетов F-16, если Штаты собираются выходить из конфликта и помощи Киеву, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, Безпалько напомнил, что американская сторона приостанавливает финансирование Украины из-за ситуации с государственным долгом и угрозы дефолта, пишет «Свободная пресса». При этом США заставляют своих союзников в Европе поддерживать Киев. Безпалько подчеркнул, что изменение политики Вашингтона по украинскому кризису «стало бы заметно».

