Эксперт: страны ЕС не отменят шенгенские визы для россиян

Страны-члены Евросоюза не будут отменять выдачу шенгенских виз для россиян. Такое мнение высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

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При этом он предположил, что консульства могут ужесточить выдачу виз. По мнению Офицеров-Бельского, страны ЕС, которые являются привлекательными для российских туристов, постараются этого избежать. В числе таких стран. он назвал Испанию и Грецию.

При этом он считает, что Россия в случае введения ужесточений не будет вводить ответных мер.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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