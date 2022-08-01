Эксперт: страны ЕС не отменят шенгенские визы для россиян
Страны-члены Евросоюза не будут отменять выдачу шенгенских виз для россиян. Такое мнение высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
При этом он предположил, что консульства могут ужесточить выдачу виз. По мнению Офицеров-Бельского, страны ЕС, которые являются привлекательными для российских туристов, постараются этого избежать. В числе таких стран. он назвал Испанию и Грецию.
При этом он считает, что Россия в случае введения ужесточений не будет вводить ответных мер.
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