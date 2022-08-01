Эксперт: страны ЕС не отменят шенгенские визы для россиян

При этом он предположил, что консульства могут ужесточить выдачу виз. По мнению Офицеров-Бельского, страны ЕС, которые являются привлекательными для российских туристов, постараются этого избежать. В числе таких стран. он назвал Испанию и Грецию.

При этом он считает, что Россия в случае введения ужесточений не будет вводить ответных мер.

