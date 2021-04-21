Эксперт предрек бунт на Украине
Украину ждет «бессмысленный и беспощадный» бунт, заявил украинский эксперт Валентин Землянский в эфире телеканала «Наш».
По словам Землянского, произошедшее на «майдане» показало, что подобные акции бессмысленны. Теперь украинцы не верят в их эффективность, однако за некоторыми политиками граждане готовы пойти на протест.
Эксперт отметил, что при таком сценарии начнется «бессмысленный и беспощадный» бунт, который сметет все. Землянский добавил, что под угрозой могут оказаться все члены правительства вне зависимости от политической принадлежности.
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