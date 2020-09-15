Эксперт по химоружию оценил облик Навального после комы

Бывший участник комиссии Организации Объединённых Наций по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин дал свою оценку внешнему виду Алексея Навального с фотографии, которую сам пострадавший опубликовал в соцсетях. Россиянин сфотографировался в больничной палате с женой и сыном.

Эксперт выразил серьёзные сомнения в том, что Навального действительно отравили веществом из группы «Новичок». Даже больше, специалист не исключил, что отравления не было в принципе. Такую версию он озвучил «Комсомольской правде».

По словам Никулина, пациент выглядит вполне нормально, если отравления не было. Если же оно было, то достаточно бодрый вид и довольно короткое время, за которое Навальный пришёл в себя, вызывают много вопросов. Как уточнил эксперт, что если бы на оппозиционера воздействовали «Новичком», он долгое время был бы «в разобранном состоянии».

В связи с этим Никулин напомнил о деле Скрипаля, когда британская сторона больше месяца сообщал о его тяжелом состоянии, правда в итоге, его так и не показали никому.