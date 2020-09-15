Эксперт по химоружию оценил облик Навального после комы
Бывший участник комиссии Организации Объединённых Наций по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин дал свою оценку внешнему виду Алексея Навального с фотографии, которую сам пострадавший опубликовал в соцсетях. Россиянин сфотографировался в больничной палате с женой и сыном.
Эксперт выразил серьёзные сомнения в том, что Навального действительно отравили веществом из группы «Новичок». Даже больше, специалист не исключил, что отравления не было в принципе. Такую версию он озвучил «Комсомольской правде».
По словам Никулина, пациент выглядит вполне нормально, если отравления не было. Если же оно было, то достаточно бодрый вид и довольно короткое время, за которое Навальный пришёл в себя, вызывают много вопросов. Как уточнил эксперт, что если бы на оппозиционера воздействовали «Новичком», он долгое время был бы «в разобранном состоянии».
В связи с этим Никулин напомнил о деле Скрипаля, когда британская сторона больше месяца сообщал о его тяжелом состоянии, правда в итоге, его так и не показали никому.
При этом в случае со Скрипалем, которого якобы также отравили разновидностью «Новичка», помощь была оказана намного быстрее, чем в случае Навального, которому стало плохо в самолёте.
Сегодня Алексей Навальный опубликовал первый пост в своём Instagram с фотографией из берлинской клиники Charite. Он рассказал, что уже дышит без посторонней помощи и это ему сильно нравится. Как отмечает Ura.ru, пресс-секретарь Кира Ярмыш в свою очередь подтвердила, что оппозиционер после завершения лечения в Германии планирует вернуться в Россию.
Между тем, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил лишать гражданства Навального числе других россиян, которые ведут деятельность, вредящей собственной стране, сообщает РИА ФАН. К ним Сурайкин также причислил бывшего первого и единственного президента СССР, экс-генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Популярность рубля подскочила при переводах из России
- Убийцу двух девочек-сестёр ищут в Ярославской области
- Падение Боярского в обморок перед прививкой попало на видео
- Прокуратура разбирается с повреждением Крымского моста в Москве баржой
- Создатель «Спутника V» раскрыл, как избежать новых волн коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru