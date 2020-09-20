Автора «Новичка» возмутили извинения химика Мирзаянова перед Навальным

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк раскритиковал заявление Вила Мирзаянова, который извинился перед российским блогером Алексеем Навальным за то, что тот отравился якобы этим ядом. Ринк заявил, что Мирзоянов не входил в группу разработчиков и не может делать выводы о действии «Новичка», сообщают РИА Новости.

«Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе (работал - Прим. НСН), он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет», - заявил Ринк.

Ринк отметил, что Мирзаянов не может представлять «биологическое действие» яда, только его «структуры». Разработчик утверждает, что симптомы воздействия на Навального не совпадают с действием боевого вещества. Он также считает, что коллега «извинился», выполняя чей-то заказ.

Хотели найти. Эксперты об отравлении Навального «Новичком»

Ранее в СМИ появилось заявление проживающего в США Мирзаянов, который извинился перед Навальным за свое участие «в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился».

Власти Германии объявили, что российского оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Москва считает выводы специалистов ФРГ бездоказательными и требует фактов. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление ФРГ информационной войной против России.

Как объяснил НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, «отравляющее вещество "Новичок" относится к категории боевых. Получается, что Навальный приезжает в Германию и его тут же находят. Контакт с этим веществом приводит сразу к немедленной смерти. Если была цель найти «Новичок», то его и нашли», - резюмировал Александр Михайлов.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Алексей НавальныйНовичок
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