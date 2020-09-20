Автора «Новичка» возмутили извинения химика Мирзаянова перед Навальным

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк раскритиковал заявление Вила Мирзаянова, который извинился перед российским блогером Алексеем Навальным за то, что тот отравился якобы этим ядом. Ринк заявил, что Мирзоянов не входил в группу разработчиков и не может делать выводы о действии «Новичка», сообщают РИА Новости.

«Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе (работал - Прим. НСН), он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет», - заявил Ринк.

Ринк отметил, что Мирзаянов не может представлять «биологическое действие» яда, только его «структуры». Разработчик утверждает, что симптомы воздействия на Навального не совпадают с действием боевого вещества. Он также считает, что коллега «извинился», выполняя чей-то заказ.