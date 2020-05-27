Эксперт объяснил жест Путина с ручкой
Психолог, физиогномист Светлана Филатова оценила жест российского президента Владимира Путина с броском ручки на совещании с представителями власти, который привлек внимание общественности.
Как рассказала Филатова «Вечерней Москве», этот жест может говорить о подсознательном перекладывании обязанностей по решению проблемы на собеседников. По ее словам, Путин таким образом показал недовольство, "как бы говоря "За что вы получаете зарплату? Выполняйте свои обязанности".
Инцидент произошел накануне в ходе онлайн-совещания по борьбе с паводками и пожарами в регионах.
В свою очередь, эксперт по поведению человека и чтению эмоций Светлана Пешенькова отметила, частое промаргивание президента при некоторых фразах. По ее словам, это говорит о неприязни к разговору, которая вызвана переживаниями о разрешении проблемы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru