Эксперт объяснил жест Путина с ручкой

Психолог, физиогномист Светлана Филатова оценила жест российского президента Владимира Путина с броском ручки на совещании с представителями власти, который привлек внимание общественности.

Как рассказала Филатова «Вечерней Москве», этот жест может говорить о подсознательном перекладывании обязанностей по решению проблемы на собеседников. По ее словам, Путин таким образом показал недовольство, "как бы говоря "За что вы получаете зарплату? Выполняйте свои обязанности".

Инцидент произошел накануне в ходе онлайн-совещания по борьбе с паводками и пожарами в регионах.

В свою очередь, эксперт по поведению человека и чтению эмоций Светлана Пешенькова отметила, частое промаргивание президента при некоторых фразах. По ее словам, это говорит о неприязни к разговору, которая вызвана переживаниями о разрешении проблемы.







