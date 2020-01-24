Экс-замгенсека ООН рассказал, что могут обсудить на предложенном Путиным саммите пяти стран
В числе главных тем предложенного Владимиром Путиным саммита для постоянных членов Совбеза ООН может быть позиция США по иранской ядерной программе, заявил в эфире НСН российский дипломат Сергей Орджоникидзе
В ООН поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности этой организации (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция). Выступая на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» призвал мировых лидеров «не проглядеть первые ростки ненависти» и подать пример другим странам в деле сохранения мира. По мнению Путина, пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность за сохранение цивилизации.
Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире ООН предположил, какие темы могли бы стать предметом обсуждения на подобном саммите.
«Проблем полно – и в Африке, и в Латинской Америке, и в Евразии. Это, в том числе, региональные кризисы и конфликты. Я бы на первое место поставил невыполнение Соединёнными Штатами соглашения по иранской ядерной программе. Это один из наиболее серьёзных вопросов в политическом и экономическом плане, даже союзники с ними не соглашаются. Всё, что выходит за нормы международного права и Устава ООН, к чему прибегают США, - санкции. Это агрессивные меры, применяемые в политических и экономических целях. Санкции должны приниматься только по решению Совета безопасности ООН. О чем это всё говорит? О том, что необходимо наладить если не сотрудничество, то, по крайней мере, понимание основных игроков на международной арене. И, я думаю, от этого выиграет всё международное сообщество», - поделился мнением дипломат.
Орджоникидзе также добавил, что от президента России не стоит ждать каких-то серьёзных изменений во внешней политике.
Предложение Путина поддержали представитель Китая и президент Франции Эммануэль Макрон и. Французский лидер тоже считает необходимым встречу лидеров пяти стран. Понимая важность исторических событий, они должны обеспечить «устойчивость мирового порядка» на основе международного права, приводит заявление Макрона RT.
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