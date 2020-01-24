Экс-замгенсека ООН рассказал, что могут обсудить на предложенном Путиным саммите пяти стран

Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире ООН предположил, какие темы могли бы стать предметом обсуждения на подобном саммите.

«Проблем полно – и в Африке, и в Латинской Америке, и в Евразии. Это, в том числе, региональные кризисы и конфликты. Я бы на первое место поставил невыполнение Соединёнными Штатами соглашения по иранской ядерной программе. Это один из наиболее серьёзных вопросов в политическом и экономическом плане, даже союзники с ними не соглашаются. Всё, что выходит за нормы международного права и Устава ООН, к чему прибегают США, - санкции. Это агрессивные меры, применяемые в политических и экономических целях. Санкции должны приниматься только по решению Совета безопасности ООН. О чем это всё говорит? О том, что необходимо наладить если не сотрудничество, то, по крайней мере, понимание основных игроков на международной арене. И, я думаю, от этого выиграет всё международное сообщество», - поделился мнением дипломат.

Орджоникидзе также добавил, что от президента России не стоит ждать каких-то серьёзных изменений во внешней политике.

Предложение Путина поддержали представитель Китая и президент Франции Эммануэль Макрон и. Французский лидер тоже считает необходимым встречу лидеров пяти стран. Понимая важность исторических событий, они должны обеспечить «устойчивость мирового порядка» на основе международного права, приводит заявление Макрона RT.

