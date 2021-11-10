Эксперт назвал условие для поставок российского газа на Украину
Россия может начать прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, считает аналитик Александр Кочетков. Об этом эксперт пишет в своей статье для издания «Главред».
Кочетков высказал мнение, что РФ намерена «задушить Киев энергетической удавкой», а для противостояния энергетическому кризису «одних денег мало».
«Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», — пишет аналитик.
По мнению эксперта, действующие власти Украины виноваты в высоких ценах на топливо: руководство страны должно было предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей, а также реальный реверс газа.
Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча в «нормандском формате» по Донбассу в ближайшее время не состоится. Переговоры планировалось провести 11 ноября, напоминает Ura.ru. Новые даты встречи пока не рассматриваются, отмечает RT.
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