Эксперт назвал условие для поставок российского газа на Украину

Кочетков высказал мнение, что РФ намерена «задушить Киев энергетической удавкой», а для противостояния энергетическому кризису «одних денег мало».

«Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», — пишет аналитик.

По мнению эксперта, действующие власти Украины виноваты в высоких ценах на топливо: руководство страны должно было предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей, а также реальный реверс газа.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча в «нормандском формате» по Донбассу в ближайшее время не состоится. Переговоры планировалось провести 11 ноября, напоминает Ura.ru. Новые даты встречи пока не рассматриваются, отмечает RT.

