Ежедневные поставки «Газпрома» в ЕС через Украину увеличатся на 54%

Ежедневные поставки «Газпрома» в ЕС через Украину увеличатся до 88 миллионов кубометров. Об этом глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

По его словам, данные показатели вырастут на 54%, что меньше забронированных 109 миллионов кубометров. Он отметил, что, пока не известно, увеличится ли транзит газа в Европу.

1 ноября Макогон рассказал, что поставки российского газа через Украину составили 57 миллионов кубометров в день, что на одну третью меньше транзита 1 октября.