Ежедневные поставки «Газпрома» в ЕС через Украину увеличатся на 54%

Ежедневные поставки «Газпрома» в ЕС через Украину увеличатся до 88 миллионов кубометров. Об этом глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

По его словам, данные показатели вырастут на 54%, что меньше забронированных 109 миллионов кубометров. Он отметил, что, пока не известно, увеличится ли транзит газа в Европу.

1 ноября Макогон рассказал, что поставки российского газа через Украину составили 57 миллионов кубометров в день, что на одну третью меньше транзита 1 октября.

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За первые девять месяцев 2021 года поставки российского газа через Украину сократились на 17,2%. В целях увеличения транзита топлива в Киеве предложили «Газпрому» скидку. В свою очередь российская компания начала выполнять обязательства по контракту с Венгрией с 1 октября. В Кремле отметили, что это не считается нарушением прав Украины.

Ранее Путин поручил «Газпрому» повысить объемы газа в Австрии и Германии с 8 ноября.

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ФОТО: РИА Новости/Георгий Гранин
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