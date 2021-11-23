Украине предрекли скорое банкротство

Украина может оказаться банкротом из-за неспособности рассчитаться по внешним долгам. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюка, его слова приводит «Российская газета».

По словам эксперта, несмотря на то, что проценты по облигациям увеличены, украинские ценные бумаги пользуются все меньшим спросом. Степанюк сомневается способности Киева выплатить такие проценты, которых «ни одна страна не дает».