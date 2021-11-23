Украине предрекли скорое банкротство

Украина может оказаться банкротом из-за неспособности рассчитаться по внешним долгам. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюка, его слова приводит «Российская газета».

По словам эксперта, несмотря на то, что проценты по облигациям увеличены, украинские ценные бумаги пользуются все меньшим спросом. Степанюк сомневается способности Киева выплатить такие проценты, которых «ни одна страна не дает».

На Украине рассказали о миллиардной выплате РФ и Белоруссии

Согласно проекту госбюджета Украины на 2022 год, дефицит бюджета составит 3,5%. Рост ВВП в документе обозначен на уровне 3,8%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com
ТЕГИ:ОблигацииГосдолгУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры