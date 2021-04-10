«Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины», – заявил парламентарий в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Наливайченко, это нанесло серьезный ущерб украинской энергетической системе.

Киев в феврале после аварий на двух электростанциях обратился к белорусским властям с просьбой об экстренных поставках электричества. Месяцем ранее Минск поставлял электроэнергию в срочном порядке из-за роста потребления на фоне аномальных морозов на Украине.

Кроме того, в феврале украинская сторона возобновляла импорт электричества из России. Поставки электроэнергии из РФ в первом квартале 2021 года увеличились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

