На Украине рассказали о миллиардной выплате РФ и Белоруссии
Украина с начала 2021 года выплатила России и Белоруссии миллиард гривен за импорт электроэнергии, сообщил бывший председатель Службы безопасности Украины (СБУ), депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
«Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины», – заявил парламентарий в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению Наливайченко, это нанесло серьезный ущерб украинской энергетической системе.
Киев в феврале после аварий на двух электростанциях обратился к белорусским властям с просьбой об экстренных поставках электричества. Месяцем ранее Минск поставлял электроэнергию в срочном порядке из-за роста потребления на фоне аномальных морозов на Украине.
Кроме того, в феврале украинская сторона возобновляла импорт электричества из России. Поставки электроэнергии из РФ в первом квартале 2021 года увеличились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 150 / сут.
Умерли
102 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 662 / сут.
- СМИ: Госсекретарь США встретится в Брюсселе с партнерами по НАТО
- Эксперт рассказал, как защититься от «подслушивания» смартфона
- Минобороны РФ раскрыло архивные документы о первых советских космонавтах
- Главред «Важных историй» стал свидетелем по делу о нарушении тайны частной жизни
- Мебельный склад загорелся в подмосковной Электростали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru