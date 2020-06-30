Экс-замминистру промышленности выписали штраф за грубую выходку в аэропорту

Инцидент произошел в апреле. Сотрудница воздушной гавани попросила Овсянникова предъявить посадочный талон на рейс, на то тот отреагировал неадекватно. Чиновник раздраженно бросил паспорт на стойку регистрации и обматерил представителя аэропорта. В конце месяца Овсянников был уволен с поста распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает Ura.ru. Он также был исключен из-за происшествия в аэропорту из «Единой России».



