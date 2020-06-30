Экс-замминистру промышленности выписали штраф за грубую выходку в аэропорту

Суд оштрафовал бывшего замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска, где тот жестко выругался в адрес сотрудниц. Об этом сообщает РИА Новости. Бывшему чиновнику назначен штраф в две тысячи рублей.

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Инцидент произошел в апреле. Сотрудница воздушной гавани попросила Овсянникова предъявить посадочный талон на рейс, на то тот отреагировал неадекватно. Чиновник раздраженно бросил паспорт на стойку регистрации и обматерил представителя аэропорта. В конце месяца Овсянников был уволен с поста распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает Ura.ru. Он также был исключен из-за происшествия в аэропорту из «Единой России».


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
ТЕГИ:ЧиновникиШтраф
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