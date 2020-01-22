При Краснове прокуратуре предрекли серьезные перемены

Совет Федерации в среду, 22 января, единогласно утвердил Игоря Краснова на посту генерального прокурора России. Его кандидатуру сенаторам предложил президент Владимир Путин. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала нового главу Генпрокуратуры «молодым, незашоренным» человеком с большим профессиональным опытом работы, передает ТАСС. Во главе надзорного ведомства Краснов сменил Юрия Чайку, который после 13,5 лет работы во главе российской прокуратуры стал полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН высказал мнение, что приход следователя на пост генпрокурора положительно повлияет на правовой климат в стране, а также приведёт к изменениям в самой прокуратуре.

«В основе прокурорской работы - безусловно, соблюдение закона и непримиримость к коррупции. И мне кажется, что эти качества у нового генерального прокурора присутствуют. Думаю, что президент поступил абсолютно правильно в данном случае. С одной стороны, предоставил очень ответственный пост для работы Чайке, с другой стороны в прокуратуре мы сейчас ожидаем серьезные изменения, в том числе по борьбе с коррупцией и соблюдения законности внутри самой прокуратуры», - отметил он.

Игорь Краснов работал следователем при прокуратуре, с 2011 году – в Следственном комитете РФ. С 2016 года являлся заместителем председателя СК, в 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции. Краснову поручали расследование резонансных дел о деятельности радикальной группировки националистов, об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуриной, об убийстве судьи Эдуарда Чувашова, об убийствах антифашистов, дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и дело о хищениях при строительстве космодрома «Восточный».

Лояльность Краснова к СК не спровоцирует рост коррупции, сказал НСН глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов накануне назначения нового генпрокурора.

«Краснова характеризуют как человека не подверженного кумовству и учету «бывших друзей». Поэтому он будет выполнять те задачи, которые поставлены перед прокуратурой. То, что он заявил, это наследие Следственного комитета, его позиция. Думаю, конечно, на первом этапе какая-то лояльность будет, но усиления коррупции не будет», - заявил он.

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков со своей стороны пожелал Краснову быстрее вникнуть в суть работы прокуратуры, не согласившись с его утверждением о достаточности полномочий этого надзорного ведомства.

