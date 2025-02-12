Экс-советник Трампа обвинил его в подрыве доверия к США
Американский президент Дональд Трамп своими хаотичными действиями на международной арене подрывает доверие к США. Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
По его мнению, тех, кто думает, что Трамп следует какой-то философии, в итоге будет ждать разочарование.
Болтон напомнил, что американский лидер сначала пообещал изберателям сосредоточиться на решении проблем США, затем заявил о желании контролировать сектор Газа, потом ввёл и приостановил пошлины в отношении Канады и Мексики.
«В результате Трамп растрачивает американский капитал: доверие к доброй воле страны в международной политике... Всё вокруг Трампа - хаос, потому что его мышление хаотично», - заключил он.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что России хотелось бы верить, что изменения, начавшиеся в США после прихода Трампа, являются предвестниками большой революции в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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