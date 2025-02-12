Экс-советник Трампа обвинил его в подрыве доверия к США

По его мнению, тех, кто думает, что Трамп следует какой-то философии, в итоге будет ждать разочарование.

Болтон напомнил, что американский лидер сначала пообещал изберателям сосредоточиться на решении проблем США, затем заявил о желании контролировать сектор Газа, потом ввёл и приостановил пошлины в отношении Канады и Мексики.

«В результате Трамп растрачивает американский капитал: доверие к доброй воле страны в международной политике... Всё вокруг Трампа - хаос, потому что его мышление хаотично», - заключил он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что России хотелось бы верить, что изменения, начавшиеся в США после прихода Трампа, являются предвестниками большой революции в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».