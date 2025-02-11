СМИ: Потери вложившихся в мемкоин Трампа инвесторов составили 2 млрд долларов

По данным издания, за несколько дней с момента запуска мемкоин сначала поднялся до отметки в 75 долларов за единицу, после чего курс рухнул - в настоящее время стоимость составляет всего 16 долларов.

Отмечается, что вложение в $TRUMP стало неудачным для 813 294 владельцев криптокошельков, при этом создатели мемкоина заработали около 100 млн долларов.

«На каждый доллар торговых сборов, которые загребли создатели криптовалюты Трампа, инвесторы теряли 20 долларов», - говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачёв заявил, что в России следует создать стратегический запас биткоина, сообщает RT.

